Турецькі компанії готуються до суду з "Газпромом" через скорочення поставок газу

Турецькі імпортери газу стали готуватися до можливого звернення до арбітражного суду внаслідок різкого скорочення поставок з Росії. В «Газпром експорті» раніше натякнули РБК, що це було свідоме рішення.

«Газпрому» доведеться відповідати в міжнародному арбітражі за скорочення поставок до Туреччини, якщо імпортерам не вдасться досягнути взаємоприйнятної угоди з російською компанією, заявили обізнані джерела турецької газети Hürriyet Daily News.

«Ми хочемо вирішити це питання відповідно до контракту, укладеного з «Газпромом», і, за можливістю, у максимально позитивному ключі. Якщо ж це не буде можливим, то місце, до якого доведеться звернутися в зв'язку з цим, є очевидним, це — міжнародний арбітраж», — сказало одне з галузевих джерел.

Співрозмовник видання додав, що позови будуть подаватися окремими компаніями і про колективний позов мова не йде. Він уточнив, що відповідачем стане «Газпром експорт» — дочірня структура «Газпрому».

«Згідно з контрактом, будь-яка спірна ситуація може бути передана в арбітражний суд, якщо її не вдалося вирішити протягом шести місяців. Суть в тому, що якщо Росія вчинить з Туреччиною так само, як з українським і литовським ринками, то вона може втратити турецький ринок», — нагадало джерело.

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Турецька компанія Enerco 1 березня заявила, що «Газпром» в односторонньому порядку вирішив підняти ціни на газ, що поставляється турецьким імпортерам, і без офіційного пояснення скоротив обсяги поставок, пише Hürriyet Daily News. Як йдеться в заяві компанії, на яку посилається газета, поставки почали скорочуватися з 24 лютого.

Enerco стверджує, що російська сторона порушила закон. «Всі імпортери, включаючи нас, погодили з «Газпром експортом» перегляд ціни на газ у квітні 2015 року. Таким чином, контрактна ціна була знижена. Це був постійний, а не тимчасовий перегляд. Тому жодна зі сторін не має права змінювати або скасовувати ці умови без схвалення іншої сторони. «Газпром експорт» в кінці минулого року попросив про перегляд цін. Наш контракт дозволяє це, але такі пропозиції повинні стати предметом переговорів, повинні бути взаємно узгоджені або в якості крайньої міри передані до арбітражу. Наші переговори почалися в позитивному ключі», — йдеться в заяві турецької компанії. Enerco також підкреслила, що у неї немає неоплачених боргів перед «Газпром експортом».

Відповідно до контракту 2013 року турецькі компанії імпортують щорічно 10 млрд куб. м російського газу, нагадує Hürriyet Daily News. За словами джерел видання, коли «Газпром» скоротив постачання в лютому, обидві сторони вели переговори про знижку в 10,25%, але Росія нещодавно в односторонньому порядку припинила надавати цю знижку, пославшись на «розбіжності щодо питання ціни на газ».

25 лютого стало відомо про скорочення поставок російського газу до Туреччини західним маршрутом через Україну, Молдову, Румунію і Болгарію. За даними компанії «Булгартрансгаз», 24 лютого за цим напрямком було прокачано на 40% менше, ніж у цей день рік тому.

У кінці січня про скасування «Газпромом» знижки для ряду турецьких компаній повідомило агентство Anadolu з посиланням на свої джерела. Джерела РБК в «Газпром експорті» розповіли, що знижка дійсно скасована, оскільки втратила актуальність внаслідок зниження цін на нафту, але переговори з цього питання тривають.