Ціна нафти Brent піднялася вище $37, WTI тягнеться до $35

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,21 до $37,28 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,24 до $34,81.

Видобуток нафти в США минулого тижня знизився шостий тиждень поспіль до 9,08 мільйона барелів на добу, за даними Управління енергетичної інформації, пише Рейтер.

"Багато трейдерів очікують даних про зайнятість у США: це найважливіший показник, що стосується споживачів нафти. Інвестори ще більше впевнені, що ціни на нафту досягли мінімуму", - сказав аналітик OptionsXpress в Сіднеї Бен Ле Брюн.

"Враховуючи хороші економічні показники США останнім часом, звіт про зайнятість навряд чи буде нижчим за прогноз. Ми очікуємо, що він дасть ринкам більше впевненості в американській економіці", - йдеться у звіті Phillip Futures.

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Видобуток нафти в країнах, що не входять в ОПЕК, цього року скоротиться на 850.000 барелів на добу, при цьому видобуток у США знизиться на 760.000 барелів на добу, передбачив старший економіст банку HSBC в Австралії Пол Блоксхем. Середньорічна ціна Brent, на думку банку, становитиме $45 за барель цього року і $60 в 2017 році, а потім підніметься до $75 за барель.

Росія у четвер не підтвердила заяву міністра нафти Нігерії, який сказав, що представники декількох країн ОПЕК і країн, що не входять в картель, зустрінуться 20 березня в Росії, щоб обговорити перспективи відновлення ціни.