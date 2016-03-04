Білорусь хоче отримати від Росії тимчасову знижку на газ

Влада Білорусі обговорює з російськими колегами можливість отримання тимчасової знижки на поставку газу.

Це питання, як пише «Коммерсантъ» з посиланням на два джерела, обговорювалося на зустрічі віце-прем'єра РФ Аркадія Дворковича з заступником голови Ради міністрів Білорусі Володимиром Семашко 2 березня. Та ж тема також була піднята на зустрічі голів Міненерго двох країн — Олександра Новака і Володимира Потупчика.

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Як повідомив співрозмовник видання, Мінськ вимагає, щоб Москва надала знижку в $25 на 1 тис. куб. м до базової ціни. Як пояснює видання, зараз базою для формули розрахунку є вартість газу в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де гуртова ціна «Газпрому» є найнижчою в країні — 2395 руб. за 1 тис. куб. м без ПДВ. Як пише «Коммерсантъ», з урахуванням знижки основа розрахунку буде втричі нижчою за середню собівартості видобутку в Росії.

За словами іншого джерела, мова йде про надання знижки в $25 до кінцевої ціни за формулою. Як пояснює видання, з 2008 року ціна для Білорусі розраховувалася кожен квартал з урахуванням індексів цін на газойль і мазут. У 2013 році це було закріплено міжурядовою угодою. Зараз ця ціна становить $142,4 за 1 тис. куб. м.

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Як зазначає видання, Білорусь має найнижчу експортну ціну «Газпрому». Якщо в якості рівнодохідної буде прийнята середня ціна постачання на внутрішній ринок Росії, то газ для Білорусі подешевшає до $50 за 1 тис. куб. м без урахування транспортування.