Нафтовидобувні країни обговорять замороження видобутку до червня – президент Венесуели

У найближчі дні відбудеться зустріч нафтовидобувних країн, які є членами ОПЕК і не входять до картелю. За словами президента Венесуели Ніколаса Мадуро, на цій зустрічі учасники мають намір взяти зобов'язання заморозити виробництво нафти принаймні до червня. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на AVN.

Мадуро зазначив, що завдяки раніше укладеній угоді між нафтовидобувними країнами ціна на нафту зупинила своє падіння і починає повільно зростати.

Як зазначається, пропозиція заморозити видобуток нафти буде першим кроком задля досягнення стабільності на світовому ринку. Це важливо в першу чергу для таких країн, як Росія, Венесуела, Катар і Саудівська Аравія.

У січні ціни на нафту впали більше ніж на 20 відсотків через надлишок пропозиції на ринку, викликаний перевиробництвом таких країн, як Саудівська Аравія. Також чинниками зниження ціни стали спад в економіці Китаю і незвично низький попит на пальне.

У четвер, 3 березня, міністр нафти Нігерії Еммануель Качікву заявив, що зустріч відбудеться в Росії 20 березня.

У той же час російське Міненерго повідомило, що дата і місце проведення зустрічі ще не визначені, — зараз вони обговорюються.

1 березня міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив, що російські нафтові компанії погодилися заморозити рівень видобутку нафти. Чиновник заявив, що більше 15 країн публічно підтвердили готовність зберегти виробництво нафти на рівні січня 2016 року.

Читайте такожВ Ірані назвали нереалістичною пропозицію про заморожування видобутку нафти - ЗМІ

16 лютого Росія і кілька учасників ОПЕК (Саудівська Аравія, Катар і Венесуела) домовилися заморозити видобуток нафти з метою підтримати котирування, що просіли на 70 відсотків за півтора року. Про намір приєднатися до угоди також повідомили Ірак і Кувейт, а 20 лютого додалася Нігерія.