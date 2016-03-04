Ірану почали повертати мільярди доларів заморожених нафтових боргів

Національна нафтова компанія ОАЕ (ENOC) виплатила Ірану близько 3 мільярдів доларів заморожених нафтових боргів, заявив у четвер генеральний директор центрального банку ІРІ Валіулла Сейф.

"Національна нафтова компанія ОАЕ до теперішнього моменту виплатила 50% свого боргу, що становить близько 3 мільярдів доларів, решту суму ми отримаємо поступово", - цитує Сейфа агентство Shana, передає Прайм.

Він додав, що європейські компанії вже почали переводити нафтовий борг на рахунок центробанку Ірану в Італії. Сейф заявив, що зі зняттям санкцій Іран повинен отримати близько 32,6 мільярда доларів заморожених раніше активів.

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Іран 16 січня позбувся більшості накладених на країну санкцій — в цей день МАГАТЕ оприлюднило доповідь, підтвердивши готовність влади країни реалізувати створену для неї шляхом довгих переговорів програму зі значного зниження свого ядерного потенціалу. Пізніше ЄС і США підтвердили зняття з Ірану економічних і фінансових санкцій, пов'язаних з його ядерною програмою.