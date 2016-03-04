Exxon Mobil почала експорт нафти зі США вперше більш ніж за 40 років

Слідом за дрібними незалежними нафтотрейдерами експорт нафти за межі США після зняття заборони, що діяла більше 40 років, починають великі нафтодобувачі. Першою з них експортні поставки нафти запустила компанія Exxon Mobil, повідомляє Bloomberg.

В агентстві пояснюють зміну політики Exxon спробою знайти нових покупців за межами внутрішнього ринку США, на якому пропозиція перевищує попит, а запаси сирої нафти досягли максимального за майже 90 років рівня.

«Ми не коментуємо деталей приватних комерційних угод, однак експорт нафти зі США тепер є однією з доступних комерційних можливостей, якою ми можемо користуватися час від часу», — повідомили в Exxon.

За даними джерел Bloomberg, Exxon поставила американську нафту на власний нафтопереробний завод, розташований в Сицилії. Танкер з нафтою від Exxon вийшов з порту Бомонт і нещодавно прибув до сицилійського порту Аугуста.

Заборона на експорт американської нафти була знята 19 грудня 2015 року, а перша партія зі США надійшла до Європи 21 січня 2016 року. Однак досі американську нафту експортували тільки трейдери, у тому числі Vitol і Trafigura, які заробляють на постачанні дешевшої, порівняно з північноморською Brent марки WTI на НПЗ в Середземномор'ї.

Експерти розраховують, що експорт WTI допоможе призупинити падіння нафтових цін на американському ринку, який опинився під тиском через різке зростання запасів, рівень яких досяг максимального з 1930 року. Тільки минулого тижня запаси нафти в Кушинзі, головному сировинному хабі США, збільшилися на 66 млн барелів, пише РБК.

Читайте такожВ США найбільші виробники сланцевої нафти вирішили скоротити видобуток

На початку лютого США вперше після скасування заборони на експорт поставили нафту до країни, що є членом ОПЕК. Покупцем стала венесуельська державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), яка має доступ до найбільших запасів нафти у світі, але ввозить легкі сорти нафти з-за кордону, змішуючи їх зі своєю, важчою нафтою. У 2015 році компанія імпортувала близько 40 тис. барелів на день з Росії, Нігерії та Анголи.