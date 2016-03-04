Екс-президента Бразилії затримали у справі про корупцію в Petrobras

Поліція Бразилії затримала колишнього голову держави Луїса Інасіу Лулу да Сілву в рамках справи про корупцію в державній нафтовій компанії Petrobras, повідомляє Slon.ru.

Як випливає із заяви влади, яке наводить агентство, у поліції є свідчення, що Лула да Сілва брав участь у корупційних схемах, до яких були залучені співробітники Petrobras.

Зокрема, за даними поліції, да Сілва отримував від Petrobras незаконні виплати і дорогу нерухомість. Крім того, колишній голова держави підозрюється у відмиванні грошей.

Затримання колишнього президента стало одним з найгучніших в справі Petrobras. У листопаді 2015 року в Ріо-де-Жанейро заарештували голову найбільшого в Латинській Америці інвестфонду BTG Pactual, мільярдера Андре Естевеса та сенатора від правлячої партії Бразилії Дельсідіо Амарала.

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Про корупцію в Petrobras стало відомо в 2014 році. Передбачається, що менеджери компанії отримували комісійні за підписані контракти з підрядниками. Суми контрактів, за даними влади, завищувалися, а комісійні йшли на підкуп політиків з правлячої партії і на фінансування їхніх виборчих кампаній.