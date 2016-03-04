В Україні скоротилися запаси дефіцитного вугілля

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 29 лютого по 4 березня зменшилися на 4,4% – до 824,4 тисяч тонн з 862,3 тисяч тонн, йдеться у повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС протягом вказаного періоду зменшилися до 2,316 мільйона тонн з 2,337 мільйона тонн.

Читайте такожВ Україні з початку року зріс видобуток вугілля

Як повідомляв УНІАН, друга партія вугілля з Південно-Африканської Республіки в обсязі 79 тисяч тонн, який імпортувався для теплоелектростанцій держкомпанії "Центренерго", прибула в порт "Південний" 6 лютого.

Після цього міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що Україна у поточному опалювальному сезоні більше не закуповуватиме додатковий обсяг вугілля з ПАР.