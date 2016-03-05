Кількість газових бурових у США вперше за 30 років впала нижче 100

На тлі падіння цін на природний газ до 17-річного мінімуму, кількість бурових на газових родовищах у США вперше за 30 років впала нижче 100, повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство з посиланням на дані компанії Baker Hughes Inc., за тиждень кількість газових бурових скоротилася на п'ять штук, до 97. П'ять років тому на газових родовищах функціонували близько 900 бурових установок.

Зниження числа бурових, як зазначає Bloomberg, призведе до зниження видобутку газу, до якої аналітики закликали протягом всього року, поки ціни падали.

«Ми наближаємося до поворотного моменту для газового видобутку», — заявив Bloomberg Томас Саал, старший віце-президент FCStone Latin America LLC.

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Газові ф'ючерси знижуються на тлі завершення опалювального сезону. Ціна на природний газ з постачанням в квітні під час торгів на Нью-йоркській товарній біржі 4 березня опускалася до $1,611 за 1 млн британських теплових одиниць (BTU). Це найнижчий показник з 27 серпня 1998 року, передає РБК.

Раніше, в кінці лютого, стало відомо, що американські бурильники скоротили кількість бурових установок до мінімуму більш ніж за шість років,

Згідно з даними Baker Hughes, за тиждень з 14 по 20 лютого призупинили роботу 26 бурових вишок, таким чином, їх загальна кількість скоротилася до 413. Востаннє такий рівень був зафіксований у грудні 2009 року.

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Як зазначала Finsncial Times, скорочення кількості бурових відбувається на тлі останнього звіту Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), який показав, що американські запаси нафти через стрибок імпорту зросли до нового тижневого максимуму.