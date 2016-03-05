Другий енергоблок Южно-Української АЕС після ремонту підключено до енергомережі

14:33, 05 березня 2016
Енергетика
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26 лютого енергоблок №2 Южно-Української АЕС був відключений від енергомережі для проведення поточного ремонту.

Фото УНИАН

Сьогодні вранці енергоблок №2 Южно-Української АЕС було підключено до енергомережі після закінчення поточного ремонту.

Обладнання першого та третього енергоблоків АЕС працює у заданому режимі, повідомили УНІАН у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, які були заміряні до пуску атомної станції і на 5 березня 2016 року становить 0,1 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Нагадаємо, 26 лютого енергоблок №2 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту згідно з дозволеною заявкою. 

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП «НАЕК «Енергоатом». 

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