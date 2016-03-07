До Європи прибув перший танкер з іранською нафтою

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що 275-метровий танкер у неділю почав розвантаження доставленої нафти на нафтопереробний завод іспанської компанії Cia Espanola de Petroleos, поруч з портом Альхесірас на півдні Іспанії.

Bloomberg відзначає, що цього місяця завод Cia Espanola de Petroleos очікує на прибуття ще приблизно восьми суден із іранською нафтою.

Читайте такожІран відновлює експортні поставки нафти до Європи

Bloomberg відзначає, що прибуття танкера Monte Toledo в Європу свідчить про повернення Ірану на європейський ринок нафти.

Згідно з попередніми даними женевської компанії Petro-Logistics SA, Іран експортував у лютому в цілому близько 1,4 млн барелів нафти в день, що перевищує середній добовий рівень 2015 року на 350 тис. барелів.