До Європи прибув перший танкер з іранською нафтою

01:25, 07 березня 2016
Енергетика
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Танкер Monte Toledo з мільйоном барелів нафти з Ірану прибув у неділю в Європу після 17 днів шляху.

REUTERS

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що 275-метровий танкер у неділю почав розвантаження доставленої нафти на нафтопереробний завод іспанської компанії Cia Espanola de Petroleos, поруч з портом Альхесірас на півдні Іспанії.

Bloomberg відзначає, що цього місяця завод Cia Espanola de Petroleos очікує на прибуття ще приблизно восьми суден із іранською нафтою.

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Bloomberg відзначає, що прибуття танкера Monte Toledo в Європу свідчить про повернення Ірану на європейський ринок нафти.

Згідно з попередніми даними женевської компанії Petro-Logistics SA, Іран експортував у лютому в цілому близько 1,4 млн барелів нафти в день, що перевищує середній добовий рівень 2015 року на 350 тис. барелів.

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