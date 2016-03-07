Ціна нафти Brent перевищила $39, WTI також зростає

Станом на 05:57 нафта WTI також додала в ціні 1,885% — до $36,61 за барель.

Як зазначає Bloomberg, зростання нафтових котирувань відбувається на тлі рішення американських компаній про скорочення числа бурових, що повинно привести до зниження виробництва, передає Росбалт.

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В останній раз вище за $39 за барель вартість Brent піднімалася на початку січня. Вище $39,5 ціни на нафту не піднімалися з грудня минулого року.