Ціна нафти Brent перевищила $39, WTI також зростає
09:22, 07 березня 2016Енергетика
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Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent в понеділок зросла на 1,875% до $39,46 за барель.
REUTERS
Станом на 05:57 нафта WTI також додала в ціні 1,885% — до $36,61 за барель.
Як зазначає Bloomberg, зростання нафтових котирувань відбувається на тлі рішення американських компаній про скорочення числа бурових, що повинно привести до зниження виробництва, передає Росбалт.
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В останній раз вище за $39 за барель вартість Brent піднімалася на початку січня. Вище $39,5 ціни на нафту не піднімалися з грудня минулого року.
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