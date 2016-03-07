Іранська влада планує збільшити експорт нафти до двох мільйонів барелів на день
13:15, 07 березня 2016Енергетика
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Продажі іранської сирої нафти "скоро" сягнуть обсягів у два мільйони барелів на день, заявив міністр економіки та фінансів Ісламської республіки Алі Таєбнія, коментуючи здобутки та плани Тегерана після зняття західних санкцій у січні.
REUTERS
"Після вживання відповідних заходів та повернення Ірану на ринок нафти, ми очікуємо, що щоденні продажі скоро повернуться до рівня у два мільйони барелів нафти", - цитує Алі Таєбнія DW за інформацією Shana.
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Напередодні, 6 березня, до ЄС прибув перший іранський танкер з середини 2012 року, коли Брюссель запровадив щодо Ісламьскої республіки нафтове ембарго. На борту судна був один мільйон барелів нафти.
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