Іранська влада планує збільшити експорт нафти до двох мільйонів барелів на день

"Після вживання відповідних заходів та повернення Ірану на ринок нафти, ми очікуємо, що щоденні продажі скоро повернуться до рівня у два мільйони барелів нафти", - цитує Алі Таєбнія DW за інформацією Shana.

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Напередодні, 6 березня, до ЄС прибув перший іранський танкер з середини 2012 року, коли Брюссель запровадив щодо Ісламьскої республіки нафтове ембарго. На борту судна був один мільйон барелів нафти.