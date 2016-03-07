Ціна нафти Brent перевищила $40

Ціна травневого ф'ючерсу Brent на торгах на лондонській біржі ICE 7 березня перевищила 40 доларів за барель, повідомляє Slon.ru.

В останній раз до цього вартість північноморської нафти досягала цієї позначки 10 грудня 2015 року.

Ціна на нафту росте кілька днів поспіль на тлі скорочення кількості бурових установок у США та на очікуваннях зустрічі країн-експортерів, яка може відбутися наприкінці березня.

Читайте такожНафтовидобувні країни обговорять замороження видобутку до червня – президент Венесуели

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків, угода декількох виробників нафти, включаючи Саудівську Аравію і Росію, про заморожування видобутку, не позбавить ринок від надлишку нафти, який оцінюється більш ніж в один мільйон барелів на добу.

"Перспектива ослаблення напруженості між двома найбільшими в світі виробниками нафти (Саудівської Аравією та Росією), що мають значні розбіжності з приводу конфлікту в Сирії, була занадто хорошою, щоб бути правдою", - повідомляє агентство з посиланням на щомісячний звіт Singapore Exchange (SGX).

Наголошується, що Росія, Саудівська Аравія, Катар і Венесуела нещодавно домовилися про таку міру, як збереження видобутку в середньому в 2016 році на рівні січня, але за умови, що інші виробники приєднаються до ініціативи. "Заморожування видобутку - це далеко не те ж саме, що зниження видобутку", - йдеться у звіті.