Україна та Іран домовилися про співпрацю в енергетичній сфері

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зустріч міністрів відбулася сьогодні у Тегерані, де з візитом перебуває урядова делегація України.

Читайте такожУкраїна цього року відновить співпрацю з Іраном після 11-річної перерви – Зубко«Я вражений предметністю дискусії, яку демонструє іранська сторона. Фактично одразу після перемовин відбуваються зустрічі з представниками українських підприємств, з обговоренням конкретики та детальним опрацюванням проектів», - цитує Демчишина прес-служба.

Як зазначається в повідомленні, Демчишин та міністр енергетики Ірану під час зустрічі домовилися про початок роботи над проектами участі українських підприємств у модернізації іранської енергетичної інфраструктури та тепло- і гідрогенерації. Зокрема, йшлося про будівництво та модернізацію електромереж 400 кВ. Також уже обговорено залучення українських фахівців до обслуговування, модернізації та безпекових проектів Бушерської АЕС.

Прес-служба відзначила, що іранська сторона у свою чергу висловила готовність до участі в модернізації української газотранспортної системи, організації поставок нафти до Одеси та газу з Південного Парсу (район Ірану) через Туреччину та Україну до Європи.

Міністр енергетики Ірану також висловив зацікавленість в участі його країни у приватизації енергетичних об'єктів, доступ до яких Україна відкриває завдяки реформуванню ринку.