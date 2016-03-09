У Росії виснажуються нафтові родовища - видобуток до 2035 року може впасти вдвічі

Згідно з генеральною схемою розвитку російської нафтової галузі до 2035 року, яку розробило Міненерго, видобуток нафти в Росії через 20 років знизиться від 1,2% в найкращому варіанті і на 46% — у найгіршому, пише газета «Ведомости», у розпорядженні якого опинилася копія документа. Джерело в Міненерго підтвердило виданню справжність документа.

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Генеральна схема повинна замінити прийняту в 2011 році схему, яка діє до 2020 року. Базою для аналізу вибрано 2014 рік, ціна на нафту Urals — в $80 за барель до 2020 року і $97,5 за барель до 2030 року. У грудні Міненерго направило документ на міжвідомче узгодження.

Як відзначають «Ведомости», у схемі розглядаються чотири сценарії: помірно сприятливий, що передбачає сприятливу цінову кон'юнктуру, скасування санкцій не пізніше 2016 року, оптимізацію податкового навантаження і т. д., базовий сценарій, мінімальний сценарій, який передбачає низькі ціни на нафту і збереження санкцій, а також «плани компанії», що враховують видобуток на діючих і родовищах, що вводяться до 2022 року.

Жоден з наведених сценаріїв не передбачає зростання видобутку нафти в порівнянні з 2015 роком. У першому і останньому сценарії Міненерго прогнозує лише короткостроковий ріст — до 2020 року. Але до 2035 року, згідно з генеральною схемою, Росію чекає зниження видобутку нафти — від 1,2% в найкращому варіанті і на 46% у найгіршому.

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Незначно збільшиться видобуток лише в невеликих компаній — «Славнефти» і «Роснефти», а у лідерів ринку через виснаження діючих родовищ і несприятливі податкові умови він впаде на 39-61%.

У документі уточнюється, що вже розробляються родовища здатні забезпечити до 2035 року менше половини видобутку, решта має бути отримано за рахунок приросту доведених запасів у результаті геолого-розвідувальних робіт.

Щоб протистояти зниженню видобутку нафти, Міненерго пропонує надати приватним компаніям право доступу на шельф, пом'якшити податковий режим, законодавчо закріпити статус малих і середніх незалежних компаній і надавати їм підтримку. Також пропонується стимулювати переробку високосірчистої та надв'язкої нафти, наприклад шляхом запровадження пільгових ставок акцизів на паливо, одержане з такої нафти.

У той же час в генсхемі Міненерго зазначається, що видобуток газового конденсату зросте через 20 років у трьох сценаріях — від 37 до 74%. При збереженні діючої митно-тарифної системи попит на російську нафту в Європі до 2020 року буде знижуватися, наголошується в документі. При цьому поставки російського мазуту і дизпалива будуть зростати. Потім (з введенням 100% мита на мазут в 2017 році) постачання нафти знову зросте і до 2035 року можуть збільшитися на 10-14% щодо 2014 року.

Країни АТР, головним чином Китай, збільшать імпорт російської нафти до 2035 року в 1,8–2,2 раза щодо 2014 року, але попит на російські нафтопродукти залишиться на поточному рівні.