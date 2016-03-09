Нафта торгується нижче 40 доларів за барель

Ціни на нафту зростають за рахунок зниження видобутку в США, а стримують зростання зміцнення долара і спад споживання.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,17 до $39,82 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,20 до $36,70, повідомляє Рейтер.

"Видобуток нафти в США повільно знижується. Ми, як і раніше, вважаємо, що варто очікувати додаткової корекції", - написали у звіті аналітики Phillip Futures, додавши, що за нинішніх умов верхня межа цін - це рівень $40-$41 за барель, досягнутий на початку цього тижня.

Видобуток нафти в США, за прогнозами уряду, в 2017 році знизиться до 8,19 мільйона барелів на добу з більш ніж 9 мільйонів зараз.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 4,4 мільйона барелів до 521,5 мільйона барелів, повідомив Американський інститут нафти (API), за прогнозу підвищення на 3,9 мільйона барелів.

Учасники ринку побоюються зниження споживання нафти в Китаї, де істотно сповільнилося економічне зростання. Зовнішньоторговельні показники лютого були набагато гіршими за прогноз економістів: наприклад, падіння експорту було найсильнішим за шість років.

Читайте такожУ Росії виснажуються нафтові родовища - видобуток до 2035 року може впасти вдвічі

У лютому Китай імпортував рекордний обсяг нафти - 8 мільйонів барелів на добу, але аналітики пророкують зниження імпорту за рахунок скорочення покупок для стратегічних запасів і продажів автомобілів.

Ймовірність заморожування видобутку нафти знизилася, коли Кувейт заявив, що припинить збільшувати видобуток тільки в тому випадку, якщо це зроблять всі найбільші виробники, включаючи Іран, який не планує цього робити.