Міненерго США знизило прогноз ціни на нафту

Середня вартість північноморської нафти марки Brent в 2016 році становитиме 34,28 долара за барель, йдеться в щомісячному короткостроковому прогнозі Управління з енергетичної інформації Міненерго США (EIA).

Таким чином, прогноз вартості Brent на поточний рік знову знижений у порівнянні з лютневим прогнозом відомства в 37,52 долара за барель. Прогноз на 2017 рік становить 40,09 долара за барель проти прогнозованих у лютому 50 доларів, пише Прайм.

При цьому середня ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) складе, на думку експертів EIA, 34,04 долара за барель в 2016 році, що нижче за очікувані в лютому 37,59 долара за барель. У 2017 році середня вартість нафти даної марки може становити 40,09 долара за барель.

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Міністерство також встановило прогнози щодо видобутку нафти в США в поточному і наступному роках. Зокрема, EIA зберегло очікування за середнім обсягом видобутку в країні в 2016 році на рівні 8,7 мільйона барелів, а оцінка на 2017 рік знижена до 8,2 мільйона барелів на день (з 8,5 мільйона барелів у січневому прогнозі).

Рівень видобутку нафти в США в лютому поточного року становив 9,1 мільйона барелів на день, що на 80 тисяч менше, ніж у січні.