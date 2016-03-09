Запаси газу в українських сховищах скоротилися до 9,7 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах з 27 лютого по 7 березня скоротилися на 4,2%, або на 422 млн кубометрів - до 9,673 млрд куб. м.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ на тлі різкого скорочення імпорту вуглеводнів збільшився до 41 млн кубометрів з 32 млн куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна У 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 дол. за тис. кубометрів, що нижче за ту ціну, яку пропонує російський «Газпром» за своє пальне.