Запаси газу в українських сховищах скоротилися до 9,7 мільярда кубів

11:04, 09 березня 2016
Енергетика
212

Середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ збільшився до 41 млн кубометрів.

Фото УНИАН

Запаси природного газу в українських підземних сховищах з 27 лютого по 7 березня скоротилися на 4,2%, або на 422 млн кубометрів - до 9,673 млрд куб. м.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ на тлі різкого скорочення імпорту вуглеводнів збільшився до 41 млн кубометрів з 32 млн куб. м.

Читайте такожУкраїна з початку року вдвічі скоротила імпорт газу

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна У 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 дол. за тис. кубометрів, що нижче за ту ціну, яку пропонує російський «Газпром» за своє пальне.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter