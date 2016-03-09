"Надра України" продовжують відстоювати в суді свою частку в Сахалінському газовому родовищі

Згідно з повідомленням, 10 березня о 14.00 у Київському апеляційному господарському суді буде розглянута апеляційна скарга заступника прокурора Києва на рішення госпсуду Києва від 22 червня 2015 року, якою було відмовлено в задоволенні позову про визнання права власності "Надра України" на частку в спільній діяльності на Сахалінському родовищі.

Заступник прокурора Києва подав позов в інтересах «Надра України» до учасників договору про спільну діяльність - «Голден Деррік», «Девон» і компанії «КК Укрнафтобуріння».

Незважаючи на відкриття апеляційного провадження ще 22 липня минулого року, Київський апеляційний господарський суд досі не розглянув справу. Як відомо, неодноразово змінювався склад судової колегії за клопотанням відповідачів, а також заявлялися різного роду клопотання про призначення судових експертиз.

У повідомленні наголошується, що юристи не бачать доцільності призначення економічної експертизи (предмет: яким чином НАК обчислює розмір частки, на яку просить визнати право власності), оскільки судовий позов передбачає повернення лише раніше відчуженої частки, розмір якої вказано в договорі купівлі-продажу.

Також у компанії повідомили, що 9 лютого невідома компанія «Авант трейд лімітед» перерахувала «Надра України» 5,950 млн грн. У призначенні платежу зазначається, що це добровільне відшкодування збитків, заподіяних розірванням договору купівлі-продажу між «Надра України» і «Голден Деррік» за рішенням господарського суду Києва у справі №910/19411/14.

При цьому в рішенні господарського суду Києва у справі №910/19411/14 не містяться вимоги про відшкодування суми збитків з «Голден Деррік.

Разом з тим в «Надра України» зазначають, що 9 лютого компанія повернула «Авант трейд лімітед» вищевказану суму як помилково перераховану, оскільки між «Авант трейд лімітед» і НАК «Надра України» відсутні будь-які юридичні зобов'язання.

Раніше «Надра України» з допомогою судів підтвердила своє право власності на одну з трьох часток у Сахалінському газовому родовищі, які раніше було незаконно передано у власність «Голден Деррік».

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією у сфері геологорозвідувальних робіт в Україні і володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблено 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств. Всі акції «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, у 2000 та 2003 роках НАК «Надра України» уклала низку договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво "Надра України" продало фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому за жодним з договорів компанія повністю не розрахувалася, що дало змогу розірвати їх і повернути активи державі.