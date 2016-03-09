Ірак анонсував зустріч виробників нафти 20 березня в Москві

Про це заявив заступник міністра нафтової промисловості Іраку Фаяда аль-Нему, пише РБК з посиланням на Al-Sabah.

«Зустріч у Москві між найбільшими країнами-виробниками нафти ОПЕК і країнами, що не входять в картель, як очікується, пройде 20 березня. Буде обговорюватися замороження рівня видобутку», — сказав він.

Заступник міністра також зазначив, що Багдад готовий до кооперації в обговоренні плану замороження рівня видобутку з найбільшими світовими виробниками нафти і готовий гарантувати, що Росія і Саудівська Аравія, найбільші виробники та експортери нафти, сядуть за стіл переговорів.

Представник Міненерго РФ в свою чергу повідомив, що поки вони не володіють точною інформацією про місце і дату зустрічі. Раніше у відомстві заявляли, що до 1 квітня сподіваються домовитися про замороження світового нафтовидобутку.

Читайте такожНафтовидобувні країни обговорять замороження видобутку до червня – президент Венесуели

Минулого тижня міністр нафти Нігерії Еммануель Качикву також заявив, що зустріч відбудеться 20 березня в Москві, проте джерела Reuters в ОПЕК не змогли підтвердити цю інформацію.

16 лютого представники міністерств енергетики Росії та країн ОПЕК (Катару, Саудівської Аравії і Венесуели) провели зустріч, за підсумками якої вирішили заморозити видобуток нафти на рівні 11 січня.