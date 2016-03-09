Ціна нафти Brent знову перевищила $40 за барель

Світові ціни на нафту продовжують показувати позитивну динаміку на тлі звісток, що зустріч ОПЕК та інших нафтовидобувних країн може відбутися 20 березня в Москві, де буде обговорюватися заморозка рівня видобутку, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 12:53 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,64% - до 40,3 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 1,45% - до 37,03 долара за барель.

Раніше в середу іракська газета Al-Sabah з посиланням на заступника міністра нафтової промисловості країни Фаяда аль-Нема (Fayadh al-Nema) повідомила, що ОПЕК та інші видобувні країни можуть зустрітися 20 березня в Москві.

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"Баланс між попитом і пропозицією покращиться в другій половині року. Проблемою завжди була перша половина... де пропозиція значно перевищує. Додайте це до переговорів між країнами ОПЕК і не-ОПЕК – якщо буде угода по заморожуванню, то це допоможе вирівняти баланс у другій половині (року - ред.), я вважаю, що це допоможе цінами на нафту - ред.)", - заявив аналітик Petromatrix GmbH Олів'є Якоб (Olivier Jakob) агентству Reuters.

Ціни на нафту торгуються позитивно також завдяки даними Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) про зниження видобутку в США. Так, EIA зберегло очікування за середнім обсягом видобутку в США в 2016 році на рівні 8,7 мільйона барелів, а оцінка на 2017 рік знижена до 8,2 мільйона барелів на день (з 8,5 мільйона барелів на січневому прогнозі). Рівень видобутку нафти в США в лютому поточного року склав 9,1 мільйона барелів на день, що на 80 тисяч менше, ніж у січні.

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Крім того, незважаючи на негативну статистику Американського інституту нафти (API), нафта продовжує дорожчати. Згідно API, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 4,4 мільйона барелів, до 521,5 мільйона барелів при прогнозі підвищення на 3,9 мільйона барелів. Інвестори перебувають в очікуванні даних від Міненерго США (EIA) по тижневим запасам "чорного золота" в країні. Згідно з прогнозами, комерційні запаси нафти в США протягом тижня, що завершився 4 березня, збільшилися на 3,867 мільйона барелів — до 521,867 мільйона барелів.