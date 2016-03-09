Іран, який проти замороження видобутку нафти, збільшив експорт "чорного золота"

Обсяг нафти, яку експортує Іран, на даний момент становить 1,8 млн барелів на добу. Такі дані наводить іранське інформаційне агентство Shana, повідомляє ТАСС.

"Іран наростив експорт нафти до 1,8 млн барелів на добу", - повідомляє агентство з посиланням на керівника "Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рокнеддіна Джаваді.

Джаваді заявив, що метою на наступний рік (з 21 березня - прим. ред.) є зростання обсягів виробництва нафти до 4 млрд барелів (на рік), і додав, що "нарощування експорту нафти продовжиться".

Крім того, за його словами, NIOC необхідно видобувати нафту обсягом 2 млрд барелів на рік для того, щоб здійснити плани щодо розвитку та оптимізації виробництва, підвищення нафтовіддачі пластів і вивчення нових родовищ.

У 2011 році Іран видобував 3,6 млн барелів нафти в день і був другим за обсягом видобутку в ОПЕК. А щоденний експорт становив 2,5 млн барелів. Після введення санкцій в 2012 р. видобуток впав до 2,7 млн барелів, найнижчого рівня за всі попередні 25 років. У 2015 році країна щодня видобувала в середньому 2,8 млн барелів. Її експортна квота ОПЕК в роки санкцій не перевищувала 1 млн барелів на добу. Експорт нафти Ірану збільшився після скасування санкцій з 1 млн барелів у січні до 1,3 млн барелів на добу в лютому.

В середині лютого в столиці Катару Досі міністри нафти Саудівської Аравії, Катару, Венесуели, що входять в ОПЕК, міністр енергетики Росії Олександр Новак провели переговори з питань поліпшення цінової ситуації на нафтовому ринку. Сторони висловили готовність зберегти в середньому в 2016 році видобуток нафти на рівні січня поточного року, якщо інші країни-виробники приєднаються до цієї ініціативи. Однак Іран зацікавлений у відновленні своєї досанкційної частки ринку. Міністр енергетики РФ Олександр Новак не виключив, що Ірану будуть запропоновані особливі умови, які, можливо, обговорять на зустрічі представників країн-експортерів нафти в березні.

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У вівторок представник Кувейту в ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти) Мухаммед аш-Шатті заявив, що поки країни-виробники нафти не прийшли до конкретної угоди щодо стабілізації ринку енергоресурсів, не можна говорити про якісь конкретні умови для Ірану, який виступає проти заморозки рівня видобутку. Сьогодні виконуючий обов'язки міністра нафти Кувейту Анас ас-Салех заявив, що Кувейт не буде дотримуватися зобов'язань щодо збереження певного рівня виробництва нафти, якщо Іран не погодиться приєднатися до загальної угоди щодо "замороження".