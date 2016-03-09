НАБУ підозрює Пасішника у кримінальному злочині - він поїхав за кордон

Національне антикорупційне бюро України повідомило поштою виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника про підозру у вчиненні ним злочину в рамках розслідування, ініційоване за заявою міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

"В середу, 9 березня, детективами Національного антикорупційного бюро України за погодженням з прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури складено письмове повідомлення про підозру виконавчого директора, в.о. заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" А. П. Пасішника у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність державного діяча)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НАБУ, детективам не вдалося особисто вручити Пасішнику повідомлення про підозру, оскільки він не з'явився 9 березня на допит.

"Втім, у ніч з 8 на 9 березня А. Пасішник повідомив детективу, що не зможе з'явитися в НАБУ раніше 1 квітня через терміновий від'їзд на лікування за кордон. Тому письмове повідомлення про підозру було направлено поштою за місцем проживання А. Пасішника", - зазначили в НАБУ.

"На даний час проводиться перевірка достовірності інформації про поважність причини його неявки", - додали в бюро.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року "Нафтогаз України" тимчасово відсторонив від виконання обов'язків виконавчого директора Андрія Пасішника у зв'язку з розпочатим в Національному антикорупційному бюро України кримінальним провадженням.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому директора НАК "Нафтогаз" України Андрія Пасішника для того, щоб займатися нафтогазову галузь країни.

При цьому сам Пасішник повідомив, що претендував на посаду заступника міністра економіки, але вирішив відкликати свою кандидатуру.

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Разом з тим, 8 лютого народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко опублікував скріншоти листування Абромавичуса і Пасішника. З оприлюдненої інформації стало відомо, що Пасішника на посаду в Мінекономрозвитку просував Ігор Кононенко.

За заявою Абромавичуса Антикорупційне бюро України порушило кримінальну виробництво.