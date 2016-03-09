В Україні збільшилися запаси вугілля дефіцитного

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 4 по 9 березня збільшилися на 2,2% – до 843 тисяч тонн з 824,4 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС за вказаний період збільшилися на 1,74% - до 2,357 мільйона тонн з 2,316 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, друга партія вугілля з Південно-Африканської Республіки в обсязі 79 тисяч тонн, який імпортувався для теплоелектростанцій держкомпанії "Центренерго", прибула в порт "Південний" 6 лютого.

Після цього міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що Україна у поточному опалювальному сезоні більше не буде закуповувати додатковий обсяг вугілля з ПАР.