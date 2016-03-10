Україна і Туреччина готові брати участь в розробці проектів поставок каспійського газу в Європу

Про це йдеться в спільній Декларації за підсумками п'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою, підписаній за підсумками переговорів президентами України і Туреччини Петром Порошенком і Реджепом Тайїпом Ердоганом.

«Сторони домовилися застосовувати спільних зусиль з метою розширення співробітництва двох країн у сфері поставок газу, особливо, шляхом використання газотранспортної інфраструктури України, а також розробити проекти спільної участі в проектах поставок природного газу з Каспійського басейну до Європи», - йдеться в Декларації.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 9-10 березня перебуває з офіційним візитом в Турецькій Республіці.