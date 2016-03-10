Нафта дешевшає на даних про запаси в США

Світові ціни на нафту в четвер помірно знижуються на тлі даних про запаси нафти в США від Міненерго країни, свідчать дані торгів.

Станом на ранок вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,46% - до 40,88 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,16% - до 38,23 долара за барель, повідомляє Прайм.

За даними Міненерго США, які були опубліковані в середу, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 4 березня, збільшилися на 3,9 мільйона барелів, або на 0,7% — до 521,9 мільйона барелів. Аналітики вважали, що показник збільшився на 3,867 мільйона барелів — до 521,867 мільйона барелів.

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Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі (Cushing) збільшилися на 0,6 мільйона барелів — до 66,9 мільйона барелів, а видобуток нафти в США за тиждень, за даними міністерства, зріс на 0,01%, або на одну тисячу барелів на добу — до 9,078 мільйона барелів на добу.

Багато аналітиків вважають, що проблема надлишку сировини на ринку не буде вирішена до 2017 року, і, як наслідок, низькі ціни зберігатимуться. Тільки до 2020 року вартість нафти може наблизитися до позначки 70 доларів за барель за умови високого попиту з боку Китаю та інших ринків, що розвиваються.