Білорусь залишається лідером на ринку імпортних нафтопродуктів України - понад 70%

Україна в січні-лютому 2016 року скоротила в грошовому вираженні імпорт нафтопродуктів порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 28% - до 347,159 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів в Україну з Білорусі в січні-лютому становив 253,906 млн дол. (73,14% від загального обсягу), з Литви – 26,01 млн дол. (7,5%), з Греції – 16,15 млн дол. (4,7%).

Варто відзначити, що в митній статистиці другий місяць поспіль не відображається частка імпорту з Росії як великого постачальника, частка якого в 2015 році становила близько 20% від всього обсягу імпортованих нафтопродуктів до України.

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Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня 2015 року Росія різко зменшила експорт скрапленого газу і дизельного пального в Україну.

Припинення поставок дизельного пального в Україну російські постачальники аргументують забороною влади РФ на експорт нафтопродуктів, які можуть бути використані українською армією.

За підсумками 2015 року майже половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну припала на Білорусь – 1,733 млрд дол. На другому місці (частка близько 20%) імпорт палива з Росії – 0,845 млрд дол., на третьому – з Литви - 0,414 млрд дол. (частка 10,7%).