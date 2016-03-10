"Нафтогаз" поки не вирішив, чи відновлюватиме закупівлю російського газу цього року

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» поки що не має чітких планів щодо відновлення закупівлі газу у російського монополіста «Газпрому». Про це сказав журналістам голова держхолдингу Андрій Коболєв.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи закуповуватиме «Нафтогаз» газ у «Газпрому», Коболєв відповів: «Поки що не знаємо».

Крім того, він також не назвав потенційну ціну палива, за якої закупівля була б економічно обґрунтованою. «Ми не розкриваємо цю інформацію», - сказав Коболєв.

Він також не розкрив деталі переговорів щодо підвищення вартості транзиту російського газу українською територією. «Все в процесі, остаточного рішення немає», - сказав Коболєв.

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Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що Україна до 2016 може обійтися без купівлі російського газу, повністю замінивши його поставками з Європи.

Разом з тим віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович рекомендував вести переговори щодо газу в форматі Україна - Росія - ЄС з можливістю вироблення умов поставок палива до України і його транзиту до Європи.