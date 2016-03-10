Коболєв розповів про необхідність підвищення тарифів на газ

Призупинення реформи енергетичного сектору та зрив графіка зміни тарифів не дозволить Україні виконати програму структурних перетворень, зокрема тих, що прописані в програмі співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Про це сказав голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час 12-ї міжнародної конференції Dragon Capital.

«Нам необхідно зберегти темпи змін. Якщо ми, скажімо, в березні маємо підвищити тарифи, і якщо ми цього не робимо, то ми не виконуємо основні показники (Програми реформ - УНІАН). А це важливо не тільки для «Нафтогазу», це важливо для всієї країни», - сказав Коболєв.

Він відзначив, що реформи, розпочаті в 2014 і 2015 роках, вже привели до значного скорочення дефіциту бюджету «Нафтогазу», однак у подальшому необхідно як планове підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, так і ухвалення оновленого законодавства щодо функціонування газового ринку.

Раніше голова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк прогнозував з 1 квітня підвищення мінімального тарифу на газ для населення і теплокомуненерго на 53%, до 5 тис. 500 грн з ПДВ за тисячу кубометрів із 3 тис. 600 грн з ПДВ. За словами Вовка, при збільшенні мінімального тарифу на газ для ТКЕ до 5 тис. 500 грн за тисячу кубометрів вартість централізованого опалення збільшиться в середньому на 80% на місяць. Голова НКРЕКП нагадав, що соціальну ціну на газ встановлює Кабінет міністрів України і, відповідно до підписаної раніше угоди з МВФ, до 1 квітня потрібно досягти 75% від вартості імпортного газу для населення і теплокомуненерго.

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Підвищення тарифів є одним зі структурних маяків чотирирічної програми реформ, узгодженої з МВФ у березні 2015 року.