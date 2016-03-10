Кабмін пропонує депутатам спростити ліцензування у сфері ядерної енергетики

Кабінет міністрів України на засіданні в четвер схвалив та направив до Верховної Ради законопроект про спрощення ліцензування та отримання документів дозвільного характеру у сфері використання ядерної енергетики.

"Супроводжуйте законопроект у Верховній Раді", - сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Зокрема, законопроектом пропонується спростити адміністративні вимоги до перевезення радіоактивних матеріалів, операціями з радіоактивними відходами, а також скасувати ліцензування бізнесу, який генерує такі відходи.

"Радіоактивні відходи виникають багато де, зокрема, при використанні джерел іонізуючого випромінювання, а вони широко використовуються в медицині, науці, промисловості", - зазначила заступник директора департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Тетяна Довжок, представляючи законопроект.

Крім того, документ передбачає скасування дозволів для бізнесу, який потенційно може генерувати невелике радіоактивне випромінювання.

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Як повідомляв УНІАН, за даними державного концерну "Енергоатом", українські атомні електростанції в 2015 році значно поліпшили стабільність роботи і менше виводили енергоблоки ремонти, що дозволило АЕС провести додаткові обсяги електроенергії.

У 2015 році не відбулося жодної зупинки енергоблоків АЕС на позаплановий ремонт через неякісне виконання попереджувальних ремонтів. При цьому тривалість поточних ремонтів енергоблоків АЕС в 2015 році була в 4 рази менше середнього показника протягом останніх 10 років.