Туреччина зацікавлена в покупці держшахт України – Міненерговугілля

Туреччина зацікавлена в тому, щоб взяти участь у приватизації державних вугільних шахт в Україні, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Як зазначили в міністерстві, про свій інтерес турецька сторона повідомила 9 березня під час візиту до Туреччини керівника Міненерговугілля Володимира Демчишина у складі офіційної делегації.

"Турецька сторона висловлює зацікавленість в участі в процесі приватизації енергетичних активів України, зокрема, вугільних шахт", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року Кабмін ухвалив рішення ліквідувати шахту "Родинська" державного підприємства "Красноармійськвугілля" (Донецька обл.), шахту "Зарічна" держпідприємства "Львіввугілля" (Львівська обл.) і шахту №9 "Нововолинська" держпідприємства "Волиньвугілля" (Волинська обл).

Уряд протягом року не надає підтримку держшахтам, плануючи повністю реформувати галузь, закривши більше 10 підприємств, а решту - 24 шахти має намір виставити на приватизацію.