Європейський центробанк знизив прогноз ціни Brent

Вартість нафти марки Brent в середньому в 2016 році складе 34,9 долара за барель, повідомляє Прайм з посиланням на прогноз Європейського центрального банку (ЄЦБ).

"Ще в грудні ЄЦБ оцінював вартість нафти цієї марки в цей період на середньому рівні 52,2 долара за барель. Прогноз на 2017 рік також знижено, до 41,2 долара за барель з очікуваних раніше 57,5 долара за барель. Прогноз на 2018 рік становить 44,9 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що прогноз ЄЦБ середньорічного курсу долара до євро складає на 2016 рік 1,11 євро за долар, на 2017 і 2018 роки - 1,12 євро за долар. При цьому попередні прогнози був набагато гірший для євро: 1,09 євро за долар в 2016 і 2017 роках.

Раніше в четвер стало відомо, що рада керуючих ЄЦБ знизив базову процентну ставку до рівня 0,05% до нульового показника. Ставка за депозитами знижена до мінус 0,4% до мінус 0,3%, маржинальна ставка знижена до 0,25% з 0,3%.

Крім цього, регулятор ухвалив рішення збільшити обсяг викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення (QE) до 80 мільярдів євро з 60 мільярдів євро щомісяця. Викуп почнеться з квітня, а програма триватиме до березня 2017 року.

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Програму QE з об'ємом комбінованих закупівель державних і приватних облігацій в 60 мільярдів євро на місяць ЄЦБ почав рік тому, 9 березня 2015 року. Регулятор спочатку планував продовжувати програму до вересня 2016 року, або поки інфляція не досягне 2%.