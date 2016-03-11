Ціни на нафту відновили зростання

Світові ціни на нафту в п'ятницю перейшли до зростання після зниження напередодні, продовжуючи відігравати неоднозначні дані щодо її запасів у США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:07 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 1,9% - до 40,81 долара за барель, квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 2,35%, до 38,73 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго США, опублікованими в середу, запаси бензину в країні скоротилися на 4,5 мільйона барелів, або на 1,8%, — до 250,5 мільйона барелів. Аналітики при цьому очікували зниження показника лише на 1,39 мільйона барелів. Запаси дистилятів знизилися на 1,1 мільйона барелів, або на 0,7%, — до 162,5 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, що показник скоротиться лише на 0,043 мільйона барелів.

Комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) протягом того ж тижня, що завершився 4 березня, збільшилися на 3,9 мільйона барелів, або на 0,7% — до 521,9 мільйона барелів. Аналітики вважали, що показник збільшився на 3,867 мільйона барелів — до 521,867 мільйона барелів.

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В цілому на нафтовому ринку продовжує зберігатися волатильність. Як відзначають аналітики, основна увага інвесторів спрямована на анонсовану зустріч країн ОПЕК і не-ОПЕК заморожування видобутку, яка має відбутися в березні.