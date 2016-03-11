Число експортерів американської нафти зростає: список поповнила швейцарська Gunvor

Швейцарський трейдер Gunvor почав експорт американської нафти - перша партія буде відвантажена в квітні, повідомляє Reuters.

Відомо, що судно Aframax відправиться з Фріпорта (штат Техас) в Панаму, де розташоване сховище компанії.

США в грудні 2015 року зняли 40-річне ембарго на експорт нафти.

Читайте такожУ Росії виснажуються нафтові родовища - видобуток до 2035 року може впасти вдвічіЗ моменту скасування ембарго поставки американської нафти вже почали нафтотрейдери Vitol, Trafigura і Freepoint Commodities, які експортують нафту, видобуту в США, в Європу, Латинську Америку та Азію.

Рівень запасів нафти в США тримається в районі історичних максимумів з 1930 року - понад 500 млн барелів.

Gunvor — міжнародний нафтовий трейдер, зареєстрований на Кіпрі. Заснований в 1997 році. Компанія проходить реорганізацію після того, як російський бізнесмен Геннадій Тимченко продав свої 44% Gunvor Турбйорну Тернквисту за день до введення американських санкцій щодо Росії.