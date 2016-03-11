Збіднілому "Газпрому" доведеться змінювати плани на найближчі два роки - Fitch

У російського газового монополіста ростуть проблеми - в найближчі два роки «Газпрому» потрібно 1,3 трлн рублів (1 долар - приблизно 70 руб.) для погашення боргу (900 млрд руб.) і покриття від'ємного грошового потоку (400 млрд руб.), пишуть "Ведомости" з посиланням на прогнозний огляд Fitch.

Поки у «Газпрому» сильна ліквідність: з урахуванням дочірніх компаній «Газпром нафта» і «Мосенерго» на кінець 2015 р. у монополії було майже 1,5 трлн руб. в грошовій формі і безвідкличних кредитних ліній.

Читайте такожГончар: Єврокомісія для нас в переговорах з "Газпромом" – гібридний союзник Але доступ на міжнародні ринки капіталу скорочується, а масштабу і глибини внутрішнього ринку недостатньо, і вартість запозичень висока. Ціни на газ знижуються, а потреби в інвестиціях залишаються, говориться в огляді. Все це призведе до послаблення ліквідності «Газпрому» в 2016 і 2017 роках, вважають аналітики Fitch. В результаті «Газпром» може знизити дивіденди, а також відкласти низку проектів.

Ключові проекти «Газпрому» – будівництво трубопроводу «Сила Сибіру» потужністю 38 млрд куб. м в Китай і розробка родовищ у рамках Східної газової програми. Ці плани «Газпром» змінювати не буде, а під заморожування або скасування можуть потрапити Балтійський СПГ, внутрішні проекти з газифікації регіонів і навіть потенційно трубопровід «Північний потік – 2», вважають аналітики Fitch. У свій прогноз агентство закладає ціну на нафту $35 за барель у 2016 р. і $45 в 2017 р., ціна на газ в Європі буде менше $200 за 1000 куб. м.

Якщо експортні ціни на газ в Європі знизяться, «Газпрому» дійсно може не вистачити операційного грошового потоку на всі капітальні витрати і дивідендні виплати, говорить аналітик Raiffeisenbank Андрій Поліщук. У 2016 р. середня ціна на нафту складе $42, прогнозує він.

Ціни на газ в Європі залишаться низькими в 2016 і 2017 роках, так що грошовий потік «Газпрому» буде скорочуватися, говорить старший аналітик «Атона» Олександр Корнілов.