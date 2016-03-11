МЕА зберегло прогноз темпів зростання попиту на нафту

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) залишило без змін свій прогноз щодо темпів зростання попиту на нафту поточного року – попит зростатиме на 1,2 мільйона барелів на день порівняно до 1,6 мільйона барелів на день 2015 року, повідомляє Прайм з посиланням на доповідь МЕА.

Видобуток країн, що не входять в ОПЕК, на думку організації, скоротиться протягом поточного року на 750 тисяч барелів на добу - до 57 мільйонів барелів на день. Це на 100 тисяч барелів на добу менше за попередній прогноз МЕА. Видобуток нафти в США, за прогнозами, скоротиться майже на 530 тисяч барелів на день поточного року - до 12,4 мільйона барелів на день.

МЕА також вважає, що світові ціни на нафту, швидше за все, вже досягли мінімуму, а значить, почнуть зростати. Цьому, зокрема, сприяє той факт, що повернення Ірану на нафтовий ринок не сильно вдарить по попиту, а також ознаки зниження поставок країнами ОПЕК. Однак, на думку агентства, відновлення цін на нафту не означає, що "найгірше вже позаду".

У лютому видобуток нафти країн ОПЕК, за даними МЕА, впала на 90 тисяч барелів на день - до 32,61 мільйона барелів на день через зниження видобутку в Іраку, Нігерії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Втрати були частково компенсовані зростанням видобутку в Ірані на 220 тисяч барелів на день.

"Швидше за все, повернення Ірану на ринок буде поступовим", - наголошується в доповіді.

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Видобуток Саудівської Аравії в лютому зріс до 10,23 мільйона барелів на день з 10,21 мільйона барелів місяцем раніше.

Видобуток країн, що не входять в ОПЕК, в лютому скоротилася на 90 тисяч барелів на день - до 57,1 мільйона барелів на добу.