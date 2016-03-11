Китай обійшов Німеччину і став найбільшим споживачем російської нафти

За підсумками 2015 року Китай обійшов Німеччину і став найбільшим імпортером російської нафти. Про це повідомляють «Ведомости» з посиланням на місячний звіт Міжнародного енергетичного агентства.

«Дані про морські перевезення свідчать, що Китай імпортує все більше нафти нафтопроводом ВСТО і до кінця 2015 року став найбільшим споживачем російської нафти, обігнавши Німеччину», — йдеться в доповіді МЕА.

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Міністерство енергетики Росії в п'ятницю, 11 березня, повідомило, що за підсумками 2015 року Росія збільшила експорт нафти до Китаю на 17,5% в порівнянні з 2014 роком, до 26,7 млн тонн.

«Зростання поставок сирої нафти з Росії до Китаю становило 17,5% порівняно з аналогічним періодом 2014 року. Всього в 2015 році до КНР поставлено 26,68 млн тонн нафти», — передає RNS повідомлення Міненерго РФ.