"Енергоринок" отримав піврічне відтермінування за кредитом "Ощадбанку" на 2 мільярди

Кабінет міністрів продовжив до жовтня 2016 року для держкомпанії «Енергоринок» термін погашення кредиту на суму 2 млрд грн, який був наданий компанії «Ощадбанком» у 2015 році для закупівель імпортного вугілля в опалювальний сезон 2015-2016 рр.

Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням від 18 лютого 2016 року.

Згідно з документом, рішення про виділення «Енергоринку» 2 млрд грн кредиту уряд прийняв для забезпечення надійної роботи Об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.

Раніше терміном погашення кредитної лінії "Ощадбанку" значилося 1 травня 2016 року.

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На одному із лютневих засідань уряду міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин пояснював необхідність продовження терміну погашення кредитної лінії тим, що за минулу зиму теплові електростанції та теплоелектроцентралі не спалили закуплені раніше обсяги вугілля, відповідно на складах зараз знаходяться надлишки палива, яке планують пустити в роботу в наступні місяці.