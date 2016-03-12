Міненерговугілля передало уряду проект реформування вугільної промисловості до 2020 року

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міненерговугілля, невідкладне прийняття зазначеного проекту урядом дозволить розпочати роботу з розробки відповідної програми, до якої будуть залучені фахівці обласних державних адміністрацій, на територій яких розміщенні підприємства вугільної галузі, Мінсоцполітики, галузевих профспілок та інших установ.

Читайте такожЯценюк розказав, як уряд реформуватиме вугільну галузьЗгідно з проектом концепції, оптимальним напрямком для розв’язання проблеми збиткової роботи вугільних шахт буде ефективне реформування вугільної галузі та виведення їх на беззбиткову роботу. Серед завдань, передбачених концепцією, - удосконалення нормативно-правової бази для прискорення реструктуризації збиткових шахт; підвищення інвестиційної привабливості вугледобувних підприємств; створення механізмів для соціального захисту вивільнених працівників та вирішення екологічних проблем; прискорення підготовки шахт до приватизації.

Що стосується конкретних заходів для підвищення інвестиційної привабливості вугледобувних підприємств та шляхів збільшення обсягів і підвищення економічної ефективності вуглевидобутку, то вони будуть наведені в Державній цільовій економічній програмі реформування вугільної промисловості до 2020 року.

Прес-служба підкреслює, що проект концепції повністю відповідає принципам реформування вугільної промисловості в межах програми діяльності уряду та угоди про парламентську коаліцію «Європейська Україна».

Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля на виконання доручення Кабінету міністрів від 7 листопада 2015 року розробило проект концепції Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості до 2020 року, проте в зв’язку із розбіжностями з Мінфіном були проведені додаткові консультації та доопрацювано документ, внаслідок чого Мінфін погодив проект без зауважень.