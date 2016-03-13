Іран назвав умову участі в заморожуванні видобутку нафти - ЗМІ

Іран почне кооперуватися з іншими країнами в питанні щодо заморожування видобутку нафти лише тоді, коли рівень видобутку в країні сягне чотирьох мільйонів барелів на день, заявив в неділю міністр нафти Ірану Біжан Зангане, передає Прайм з посиланням на ISNA.

"До того часу, доки видобуток нафти не дійде до 4 мільйонів барелів на день, не варто з нами працювати в цьому напрямку, лише після цього ми почнемо з ними кооперуватися", - заявив він.

Наприкінці лютого Зангане заявляв, що щоденний видобуток нафти в Ірані досягне показника в 4,6 мільйона барелів в рамках шостої п'ятирічної програми розвитку країни (2016-2021 роки).

Саудівська Аравія, Катар, Росія та Венесуела на зустрічі в Досі 16 лютого для підтримки світових цін на нафту домовилися про таку міру, як збереження видобутку в середньому в 2016 році на рівні січня, але тільки якщо інші виробники приєднаються до ініціативи.

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Серед країн, що висловили таку готовність, Еквадор, Алжир, Нігерія, Оман, Кувейт, ОАЕ. Іран та Ірак наразі говорять лише про підтримку кроків щодо поліпшення ситуації на ринку нафти, уникаючи обіцянок приєднатися до заморожування видобутку.