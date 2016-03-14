Нафта Brent торгується вище $40 за барель

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,08 до $40,47 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,10 до $38,40, пише Рейтер.

Ціни, ймовірно, досягли нижньої точки, але повільне зростання світової економіки і високий обсяг видобутку не дозволять їм швидко зростати, йдеться в звіті банку Morgan Stanley.

"Ціни на нафту, здається, перестали падати, але вони залишаться низькими до кінця року і почнуть рости в 2017 році", - йдеться у звіті.

Аналітики Міжнародного енергетичного агентства (IEA) теж вважають, що ціни на нафту досягли нижньої точки, оскільки видобуток у США та інших країнах, що не входять в ОПЕК, починає швидко знижуватися, а постачання з Ірану ростуть повільно.

Кількість діючих бурових установок в США минулого тижня знизилася 12-й тиждень поспіль до 386, мінімальної кількості з грудня 2009 року, оскільки нафтові компанії продовжують скорочувати витрати.

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Обсяг нафтопереробки в Китаї в січні-лютому зріс на 4,6 відсотка порівняно з минулим роком до 87,08 мільйона тонн, або 10,59 мільйона барелів на добу, згідно з офіційними даними.