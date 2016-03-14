В українських сховищах залишилося 9,5 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 7 по 12 березня скоротилися на 2%, або на 199 млн кубометрів, - до 9,474 млрд куб. м з 9,673 млрд куб. м.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ становить близько 37,8 млн кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 дол. за тис. кубометрів, що нижче за ту ціни, що її пропонує російський «Газпром» за своє паливо.