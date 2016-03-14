В Україні скоротилося споживання електроенергії

У лютому 2016 року споживання електроенергії в Україні становило 11,560 млрд кВт-год, що на 8,3% менше, ніж в аналогічному місяці минулого року, повідомляє прес-служба держкомпанії «Укренерго».

Також повідомляється, що середня величина споживання електричної потужності в години контролю максимального навантаження Об'єднаної енергосистеми України становила 17 938 МВт, що на 1 988 МВт, або на 10% менше, ніж у лютому минулого року.

Середня температура навколишнього середовища в лютому 2016 року становила 2,3 градуса Цельсія, а в лютому 2015 року - 1 градус.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні 2016 року скоротила споживання електроенергії порівняно з січнем 2015 року на 8,1% - до 10,869 млрд кВт-год з 11,832 млрд кВт-год.