"Укртранснафтопродукт" назвав звинувачення Сакварелідзе "безглуздими"

Про це повідомляє прес-служба державного підприємства.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Давид Сакварелідзе повідомив про початок обшуків в офісах і за місцем проживання, далі цитуємо: «як колишніх, так і діючих керівників і засновників ДП «Укртранснафтопродукту». Далі прокурор Одеської області повідомляє про накладення арешту на «100 мільйонів гривень, отриманих в результаті реалізації нафтопродуктів». У цьому ж дописі у соцмережі Сакварелідзе зазначив: «У нас є вагомі підстави вважати, що ці кошти були вкрадені, їх там немає і бути не може».

Заяву прокурора підхопили засоби масової інформації, формуючи у суспільства стійке уявлення про те, що начебто посадові особи «Укртранснафтопродукту» здійснили злочин, зазначають у компанії.

З огляду на це, прес-служба державного підприємства «Укртранснафтопродукт» заявляє про «м’яко кажучи, безглуздість написаного Давидом Сакварелідзе, що абсолютно не личить посадовій особі такого рангу і фаху». Не кажучи вже про здійснення процесуальних дій проти посадових осіб підприємства на підставі голослівних звинувачень прокурора, зазначають у прес-службі.

«По-перше, невідомо, що саме мав на увазі прокурор Одеської області, коли говорив про обшуки у «засновників «Уктранснафтопродукту». Варто нагадати, що засновником державного підприємства є держава і кого саме із засновників обшукує Сакварелідзе – вимагатиме надзусиль з боку прокурора для надання зрозумілого роз’яснення.

По-друге, повідомляючи про арешт 100 мільйонів, Давид Сакварелідзе зазначає, що цих коштів «немає і бути не може», таким чином здійснивши жорстоку і руйнівну атаку на здоровий глузд уважних громадян: якщо коштів немає, то нема що арештувати.

По-третє, варто нагадати, що кримінальне провадження за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія», «так званого палива Курченка» було розпочате у 2014 році. У межах вищевказаного кримінального провадження були арештовані та визнані речовими доказами нафтопродукти, які в подальшому ухвалами слідчих суддів Приморського районного суду міста Одеси, передані на зберігання та подальшу реалізацію ДП «Укртранснафтопродукт», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додають, що судовими ухвалами чітко передбачено, що реалізація має здійснюватися без аукціонів. Слід зазначити, що ст. 382 КК України передбачено кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

«Незважаючи на суттєвий супротив та протидії як з боку деяких державних органів, так і з боку осіб, які захищають інтереси Курченка, ДП «Укртранснафтопродукт» чітко виконувало судові рішення в частині зберігання та реалізації нафтопродуктів. Протягом всього часу не було жодних претензій з боку правоохоронного органу, який здійснює розслідування справи проти Курченка», - зазначають у прес-службі.

У своїй заяві у соціальній мережі Сакварелідзе повідомив, що справу було реанімовано із надр Генеральної прокуратури. При тому, що сам Сакварелідзе на посаді заступника Генерального прокурора з лютого 2015 року. Прокурором в Одесі також працює вже досить довго. Але претензії до діяльності ДП «Укртранснафтопродукт» почав проявляти, «реанімувавши справу», додають на підприємстві.

«Як показує сумний досвід, у тому числі у діяльності одеської прокуратури, якщо зірки запалюються – значить це комусь вигідно. Щойно в оперативне управління держпідприємства за рішенням суду було передано майно Одеського НПЗ – почали відбуватися дивні речі», - зазначають у компанії.

І додають, що було відкрите сфальсифіковане кримінальне провадження за фактом нібито привласнення державним підприємством грошових коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів. В межах цього кримінального провадження відбулися «масштабні заходи» - обшуки як в офісах ДП «УТНП» та ТОВ «Укройлпродукт» (підприємство, яке єдине не побоялося купити «нафтопродукти Курченка»), так і в житлових квартирах фізичних осіб – засновників ТОВ «Укройлпродукт». Всі ці дії були дуже схожі на залякування з метою припинити відновлення роботи Одеського НПЗ та не заважати інтересам окремих впливових кіл, що зосередилися на цьому підприємстві.

З огляду на зазначене, керівництво «Укртранснафтопродукт» нагадує відповідальним особам з Генеральної прокуратури та прокуратури Одеси про неприпустимість використання своїх повноважень у боротьбі бізнесових та політичних інтересів. «У країні є достатньо сфер для прикладання зусиль по боротьбі з кримінальними і економічними злочинами, але безвідповідально, аморально і злочинно звинувачувати підприємство, яке чітко виконує судові ухвали, паралізувати його роботу та, фактично, приносити його у жертву, намагаючись продемонструвати псевдо-результативність діяльності окремих прокурорів», - резюмують у компанії.