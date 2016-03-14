Заморожування видобутку нафти відкладається: зустрічі країн-виробників у березні не буде

Зустріч країн-виробників нафти з питання заморозки видобутку точно не відбудеться цього місяця, ймовірно, матиме місце в квітні, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

"Зустріч може відбутися в Дохе або Росії. Катар і Росія відповідають за координацію зустрічі. Вони також відзначають, що країни поки не отримали запрошення на зустріч", - говориться у повідомленні.

Також зазначається, що зустріч може взагалі не відбутися, якщо на заморозку не погодиться більшість найбільших виробників.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Саудівська Аравія, Катар, Росія і Венесуела для підтримки світових цін на нафту домовилися про збереження видобутку в середньому в 2016 році на рівні січня за умови, що інші виробники приєднаються до ініціативи.