Іспанська компанія допустила зрив строків будівництва ЛЕП "Запорізька АЕС – Каховська"

Іспанська компанія Instalaciones Inabensa S. A. (Іспанія) допустила зрив термінів виконання чотирьох проміжних етапів проекту будівництва лінії електропередачі 750 кВ "Запорізька АЕС - підстанція "Каховська", йдеться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

"Підрядник одержав завдання надати всю необхідну інформацію до 18 березня. Також Южна енергосистема розраховує отримати від компанії Inabensa актуальні дані про графіку поставки матеріалів, розробці ґрунту та проведенні перевірок міцності металоконструкцій опор", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укренерго", готовність недобудованої підстанції 750 кВ "Каховська" на даний час оцінюється в 70%.

"Варто нагадати, що підстанція 750 кВ "Каховська" та лінія 750 кВ "Запорізька АЕС – Каховська" мають стати одними з ключових об'єктів не лише Южної енергосистеми, але й всієї енергосистеми України", - додали в компанії.

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Раніше повідомлялося, що завершити будівництво підстанції "Каховська" та ЛЕП "Запорізька АЕС – Каховська" планується у 2016 році.

16 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська")" (№0271). Угодою передбачено надання Україні кредиту в сумі 175 мільйонів євро на реалізацію цього проекту.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у вересні 2011 року підписали угоду про фінансування будівництва ліній електропередач (ЛЕП) 750 кВ "Запорізька АЕС – Каховська" обсягом 175 мільйонів євро.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найпотужніша АЕС в Європі і лідер електроенергетики України, являє собою унікальний енергокомплекс з 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6 000 МВт. Перший блок станції було побудовано 1984 року, останній – 1995 року.