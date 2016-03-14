АМКУ чекає реакції "Газпрому" на штраф у 86 мільярдів - готовий відстоювати своє рішення в суді

Антимонопольний комітет України (АМКУ) готовий у всіх інстанціях відстоювати свої рішення про штраф російському «Газпрому» за зловживання монопольним становищем на українському ринку транзиту газу, заявив на прес-конференції голова АМКУ Юрій Терентьєв.

«Ми, безумовно, очікуємо, що «Газпром», швидше за все, буде опротестовувати наше рішення. Ми готові до цього», - сказав Терентьєв.

Він відзначив, що рішення оштрафувати «Газпром» було прийнято 22 січня і у компанії є два місяці, щоб виконати його або опротестувати. За словами Терентьєва, «Газпром» публічно свою позицію поки що не озвучив.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Антимонопольний комітет визнав «Газпром» монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками російської компанії й надати їм докази їхнього зловживання монопольним становищем в Україні. Розмір накладеного на «Газпром» штрафу становить 86 млрд грн.