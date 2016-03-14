Нафта відновила падіння на заявах міністра нафти Ірану

Світові ціни на нафту знижуються на тлі надлишкової пропозиції та заяви міністра нафти Ірану Біджана Зангане щодо заморозки видобутку "чорного золота", повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 12:10 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,71% - до 39,7 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 1,95% - до 37,75 долара за барель.

Повідомлення з Ірану призвели до посилення побоювань на нафтовому ринку за збереження надлишку пропозиції. Агентство ISNA повідомило, що, за словами міністра нафти Ірану Біджана Зангане, країна почне кооперуватися з іншими країнами в питанні щодо заморожування видобутку нафти лише тоді, коли рівень видобутку в країні досягне 4 мільйонів барелів на день.

Наприкінці лютого Зангане заявляв, що щоденний видобуток нафти в Ірані досягне показника в 4,6 мільйона барелів в рамках шостої п'ятирічної програми розвитку країни (2016-2021 роки).

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Згідно аналітиків Morgan Stanley, ціни на нафту, ймовірно, досягли нижньої точки, але повільне зростання світової економіки та високий обсяг видобутку не дозволять їм швидко зрости.

"Ціни на нафту, здається, перестали падати, але вони залишаться низькими до кінця року і почнуть рости в 2017 році", - зазначають експерти Morgan Stanley.