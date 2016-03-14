Westinghouse і "Турбоатом" має намір збільшити потужність енергоблоків українських АЕС на 10%

Американсько-японська компанія Westinghouse і харківське підприємство "Турбоатом" (75,2% акцій належать державі), одне з провідних в області виробництва турбін для атомних, теплових і гідроелектростанцій, підписали меморандум, метою якого є координація та співробітництво для збільшення потужності українських АЕС.

Про це повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" - оператором усіх діючих в Україні АЕС.

Згідно з повідомленням, зокрема, мова йде про поступове збільшення потужності реакторів типу ВВЕР-1000 до рівня 110% від номінального (в Україні 13 енергоблоків з реакторами ВВЕР-1000). Разом з харківським заводом "Турбоатом" Westinghouse оголосив про підтримку "Енергоатому" у впровадженні такого проекту.

У повідомленні наводяться слова президента "Енергоатому" Юрія Недашковського, який зазначив, що меморандум про взаєморозуміння є невід'ємною частиною головної мети компанії, яка полягає в повноцінній експлуатації існуючих енергоблоків АЕС, що забезпечують енергетичну безпеку країни.

"Цей потенціал поки що недостатньо використовується, проте показує високий результат", ‒ підкреслив він.

За словами президента "Енергоатому", одним з важливих компонентів успішного співробітництва з міжнародними структурами є кооперація з харківським заводом "Турбоатом", яка протягом року просунулася від таких практичних речей, як заміна лопаток турбін для енергоблоків АЕС, до масштабного співробітництва в побудові Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) та двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

У свою чергу віце-президент — керуючий директор Westinghouse Азіз Даг додав, що стратегічне співробітництво з "Турбоатомом" - прекрасний приклад того, яким чином компанія Westinghouse забезпечує свого клієнта, компанію "Енергоатом", інноваційними технічними рішеннями з метою подальшого підвищення ефективності і безпеки АЕС.

"Ми також чекаємо з нетерпінням співпраці з місцевими українськими постачальниками для підтримки проекту "Енергоатому" щодо підвищення потужності АЕС", - сказав Даг.

Зі свого боку, генеральний директор "Турбоатому" Віктор Суботін підкреслив, що співпраця з Westinghouse і "Енергоатомом" передбачає і розширення програми імпортозаміщення із залученням інших українських заводів.

"Разом з іншим харківським заводом "Електроважмаш" ми маємо намір розвивати цю ініціативу, зокрема, в частині поставок потужних двигунів і генераторів для АЕС", ‒ зазначив він.

Крім того, повідомляється, що в рамках протоколу, підписаного минулого тижня між "Енергоатомом" і "Турбоатом", планується залучити до роботи "Електроважмаш", який готовий освоїти випуск та виробництво двигунів великої потужності для циркуляційних насосів українських АЕС. Перше замовлення планується для Южно-Української АЕС.

Також передбачається розширення співпраці в області добудови нових енергоблоків. У вересні минулого року "Турбоатом" і "Електроважмаш" уклали угоду про можливості спільної поставки обладнання турбінного острови для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. У рамках цієї домовленості "Турбоатом" залучає "Електроважмаш" на проектування та розміщення цього обладнання для існуючих будівельних конструкцій.

У прес-службі нагадали, що компанія Westinghouse представлена на ринку України з 1992 року. Вона є найбільшим світовим виробником палива для ядерних реакторів з водою під тиском (PWR і ВВЕР), киплячих ядерних реакторів (BWR) і вдосконалених газоохолоджуваних ядерних реакторів (AGR). Сьогодні Westinghouse постачає ядерне паливо на 145 атомних станцій, 65 з яких розташовано в Європі. Крім того, компанія є найбільшим постачальником ядерного палива в Європі, а також єдиним альтернативним виробником палива для реакторів типу ВВЕР.

Співробітництво "Енергоатому" з Westinghouse почалося в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року по кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році. В активній зоні енергоблоку №3 Южно-Української АЕС з 2005 року експлуатуються паливні збірки двох виробників - "ТВЕЛ" і Westinghousе. 30 січня 2014 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали додаткову угоду про розширення співпраці у сфері постачань ядерного палива на атомні станції України до 2020 року. У лютому 2016 року на Запорізьку АЕС була поставлена перша партія ядерного палива компанії Westinghouse. Після ліцензування модернізованого ядерного палива Westinghousе (ТВЗ-WR) Державною інспекцією ядерного регулювання, яке очікується навесні 2016 року", "Енергоатом" має намір придбати у Westinghousе 5 поставок свіжого палива: 2 для ЮУАЕС і 3 - для ЗАЕС.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.